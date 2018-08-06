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Benfica - Fenerbahçe maçı iddaa oranları belli oldu!

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Benfica - Fenerbahçe maçınınn iddaa oranları açıklandı.

Kaynak: Sporx.com
Benfica - Fenerbahçe maçı iddaa oranları belli oldu!
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06 Ağustos 2018 17:12
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Portekiz'de Benfica ile karşılaşacağı maçın iddaa oranları belli oldu.

iddaa Risk Merkezi, zorlu maçta Benfica'yı favori gösterirken Portekiz ekibine 1.40 oran verdi.

Fenerbahçe'nin galibiyetine 5.00 oran verilirken beraberliğin oranı 3.40 olarak belirlendi.

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