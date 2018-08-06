Benfica - Fenerbahçe maçı iddaa oranları belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Portekiz'de Benfica ile karşılaşacağı maçın iddaa oranları belli oldu.
iddaa Risk Merkezi, zorlu maçta Benfica'yı favori gösterirken Portekiz ekibine 1.40 oran verdi.
Fenerbahçe'nin galibiyetine 5.00 oran verilirken beraberliğin oranı 3.40 olarak belirlendi.
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iddaa Risk Merkezi, zorlu maçta Benfica'yı favori gösterirken Portekiz ekibine 1.40 oran verdi.
Fenerbahçe'nin galibiyetine 5.00 oran verilirken beraberliğin oranı 3.40 olarak belirlendi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın