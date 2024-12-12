Benfica'dan Schmidt'e 8.7 milyon euro

Benfica, eski teknik direktörü Roger Schmidt'e ödeyeceği tazminat bedelini açıkladı.
Portekiz temsilcisi, sezon başında yolların ayrıldığı Schmidt'e 8.7 milyon euro tazminat ödeneceğini duyurdu.
Benfica, 2022'de takımın başına geçen Alman teknik adam ile 31 Ağustos'ta yollarını ayırmıştı.
Benfica'da 115 maça çıkan Schmidt, 2.26 puan ortalaması yakalamıştı.
Portekiz temsilcisi, sezon başında yolların ayrıldığı Schmidt'e 8.7 milyon euro tazminat ödeneceğini duyurdu.
Benfica, 2022'de takımın başına geçen Alman teknik adam ile 31 Ağustos'ta yollarını ayırmıştı.
Benfica'da 115 maça çıkan Schmidt, 2.26 puan ortalaması yakalamıştı.