Benfica'dan Schmidt'e 8.7 milyon euro

Benfica, eski teknik direktörü Roger Schmidt'e 8.7 milyon euro tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Benfica'dan Schmidt'e 8.7 milyon euro
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12 Aralık 2024 19:53
Benfica, eski teknik direktörü Roger Schmidt'e ödeyeceği tazminat bedelini açıkladı.

Portekiz temsilcisi, sezon başında yolların ayrıldığı Schmidt'e 8.7 milyon euro tazminat ödeneceğini duyurdu.

Benfica, 2022'de takımın başına geçen Alman teknik adam ile 31 Ağustos'ta yollarını ayırmıştı.

Benfica'da 115 maça çıkan Schmidt, 2.26 puan ortalaması yakalamıştı.

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