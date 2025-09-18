Benfica'dan Jose Mourinho açıklaması!

Benfica, Bruno Lage'den boşalan teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak göreve getirilmesi için görüşmeler sürmektedir ve kısa süre içinde tamamlanması beklenmektedir" denildi.



ANLAŞMA DETAYLARI

Mourinho, Benfica ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Deneyimli teknik direktörün yıllık 6 milyon euro net maaş alacağı, ayrıca takım başarılarına göre bonus kazanacağı belirtildi. Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra boşta olan Mourinho, görüşmeler için Lizbon'a geldi. Basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan 62 yaşındaki teknik adam,ifadelerini kullandı.Mourinho, Benfica'ya dönüşünolmadığını vurgulayarak,dedi.Benfica ile büyük oranda anlaşan Mourinho, teknik direktör Bruno Lage'nin ayrılışıyla ilgili olarakaçıklamasını yaptı.Jose Mourinho, Benfica'ya imza atmadan önce sarı-lacivertli takımla ilgili de ilk kez konuştu.Mourinho, Portekiz basınına yaptığı açıklamadadedi.hatırlatması üzerine konuşan Jose Mourinhoifadelerini kullandı.