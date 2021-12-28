Benfica'da Jorge Jesus dönemi bitti!

Portekiz ekibi Benfica'da teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada Jesus'un görevine son verildiği ve takımı sezon sonuna kadar Alexandre da Silva Verissimo'nun çalıştıracağı açıklandı.



Jorge Jesus'un adı Flamengo teknik direktörlüğü için geçiyor.



FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE



Öte yandan A Spor'un haberine göre ise; Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin de gündemine Jorge Jesus geldiği belirtildi.





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