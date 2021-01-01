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Benchten gelerek 33 atan KD: "Bisiklete binmek gibi!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, dün gece parkelere dönerek Phoenix Suns'a karşı 33 sayı bulması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, dün gece parkelere dönerek Phoenix Suns'a karşı 33 sayı bulması sonrası konuştu.

Önceki üç maçı uyluğunun morarması nedeniyle kaçırdıktan sonra dün akşam Suns'a karşı 128-119'luk galibiyette 28 dakika forma giyerek 33 sayı bulan KD, maç sonrası şu açıklamalarda bulundu:

"Bu bisiklete binmek gibi. Pedallara basarak, ritminizi buluyorsunuz. Takım arkadaşlarımın maç boyunca topu bana iletmek konusunda harika bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Ben de yaptığım işe geri dönmeye çalıştım.

Ritmimi kazanmak adına, mümkün olduğunca antrenmanlarda çalışmış olduğum şutları denedim ve maç ilerledikçe biraz daha yaratıcılığımı kullanmaya başladım."

KD bu sezon oynadığı 25 maçta 27.5 sayı, 6.7 ribaund ve 5.2 asist ortalamalarına sahip.


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