Brooklyn Nets point guardı Ben Simmons'ın Kasım ayına kadar %100 iyileşmeyi hedeflediği iddia edildi.



Sakatlıklar ve aksaklıklarla dolu zorlu bir sezonun ardından Simmons'ın tamamen iyileşme yolunda olduğu ve Kasım ayına kadar zirve formuna dönmeyi hedeflediği bildirildi.



2022-23 sezonunda diz ağrısı ve sırtındaki sinir sıkışmasıyla mücadele eden Simmons'ın, Nets'te yeni bir başlangıç yapmaya istekli olduğu kaydedildi.



"Açıkçası Brooklyn'de devam edeceğim için çok heyecanlıyım. Harika bir takımımız ve Jacque Vaughn gibi harika bir koçumuz var. Bu yılın önceki iki yıla göre tamamen farklı olacağını düşünüyorum."



Simmons'ın geçen sezonki sağlık sorunları, sayılar, ribaundlar, asistler ve serbest atış yüzdesi dahil olmak üzere çeşitli istatistik kategorilerinde kariyerinin düşük ortalamalarını yakalamasına sebebiyet vermiş olsa da, bu zorlukları geride bırakıp All-Star formunu yeniden kazanmaya kararlı olduğu söylendi.



New York Post'tan Brian Lewis'e göre, uzmanlar başlangıçta Simmons için 18 aylık bir iyileşme süresi tahmininde bulunmuştu.



Avustralyalı oyuncunun Miami'de rehabilitasyonu ve kondisyonu üzerinde özenle çalıştığı ve gelişimine tanık olan Nets oyuncuları ve takım yetkililerinden övgüler aldığı belirtildi.



