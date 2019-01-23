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Belhanda'nın yerine yazılan Augusto'dan açıklama

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın satılması halinde transfer edileceği konuşulan Brezilyalı orta saha Renato Augusto, açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Belhanda'nın yerine yazılan Augusto'dan açıklama
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23 Ocak 2019 16:30
Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan'da forma giyen ve Galatasaray'da Younes Belhanda'nın alternatifi olduğu iddia edilen Renato Augusto, geleceği hakkında konuştu.

Takımda kalmak istediğini söyleyen 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha, ''Ailemle birlikte çok güzel bir tatil geçirdim. Çocuğumuzun doğum gününü kutladık. Dinlendim ve vücudum artık çok enerjik. Tatil bitti ve şimdi takımımla birlikte antrenmanlara çıkmak için sabırsızlanıyorum.'' sözlerini kullandı.

''ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM''

Beijing Guoan ile şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini söyleyen tecrübeli futbolcu, ''Umarım 2019, çok heyecan verici bir sezon olur. 2018'den daha güzel geçmesini bekliyorum. Beijing Guoan ile şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Takımımla bunu başarmaya hazırım.'' dedi.

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