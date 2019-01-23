Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan'da forma giyen ve'da Younes Belhanda'nın alternatifi olduğu iddia edilen, geleceği hakkında konuştu.Takımda kalmak istediğini söyleyen 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha, ''Ailemle birlikte çok güzel bir tatil geçirdim. Çocuğumuzun doğum gününü kutladık. Dinlendim ve vücudum artık çok enerjik. Tatil bitti ve şimdi takımımla birlikte antrenmanlara çıkmak için sabırsızlanıyorum.'' sözlerini kullandı.Beijing Guoan ile şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini söyleyen tecrübeli futbolcu, ''Umarım 2019, çok heyecan verici bir sezon olur. 2018'den daha güzel geçmesini bekliyorum. Beijing Guoan ile şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Takımımla bunu başarmaya hazırım.'' dedi.