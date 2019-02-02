Belhanda, ilk isabetli şut için 20 hafta bekledi!

'da tartışılan isimlerden olan ve devre arasında takımda kalıp kalmayacağı tartışılan, Alanyaspor maçında ilginç bir istatistiğe imza attı.Younes Belhanda, bu sezonki ilk isabetli şutunu 20. haftada Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta çekti.Fenerbahçe'nin Cezayirli oyuncusu Yassine Benzia ise Belhanda gibi ilk isabetli şutu için çok beklemişti. Sarı lacivertli takımda performansı ile eleştirilen Benzia, ilk isabetli şutunu 19. haftada oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında çekmişti.Galatasaray'ın tek golünün asistini yapan Belhanda, bu sezon toplamda ise 5 asist üretti.