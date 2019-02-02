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Belhanda, ilk isabetli şut için 20 hafta bekledi!

Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda, ilk isabetli şutunu 20. haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında çekti.

Kaynak: Sporx.com
Belhanda, ilk isabetli şut için 20 hafta bekledi!
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02 Şubat 2019 22:57
Galatasaray'da tartışılan isimlerden olan ve devre arasında takımda kalıp kalmayacağı tartışılan Younes Belhanda, Alanyaspor maçında ilginç bir istatistiğe imza attı.

Younes Belhanda, bu sezonki ilk isabetli şutunu 20. haftada Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta çekti.

BENZIA İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin Cezayirli oyuncusu Yassine Benzia ise Belhanda gibi ilk isabetli şutu için çok beklemişti. Sarı lacivertli takımda performansı ile eleştirilen Benzia, ilk isabetli şutunu 19. haftada oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında çekmişti.

TEK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Galatasaray'ın tek golünün asistini yapan Belhanda, bu sezon toplamda ise 5 asist üretti.

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