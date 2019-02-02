Belhanda, ilk isabetli şut için 20 hafta bekledi!

Galatasaray'da tartışılan isimlerden olan ve devre arasında takımda kalıp kalmayacağı tartışılan Younes Belhanda, Alanyaspor maçında ilginç bir istatistiğe imza attı.
Younes Belhanda, bu sezonki ilk isabetli şutunu 20. haftada Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta çekti.
BENZIA İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI
Fenerbahçe'nin Cezayirli oyuncusu Yassine Benzia ise Belhanda gibi ilk isabetli şutu için çok beklemişti. Sarı lacivertli takımda performansı ile eleştirilen Benzia, ilk isabetli şutunu 19. haftada oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında çekmişti.
TEK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI
Galatasaray'ın tek golünün asistini yapan Belhanda, bu sezon toplamda ise 5 asist üretti.
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Younes Belhanda, bu sezonki ilk isabetli şutunu 20. haftada Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta çekti.
BENZIA İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI
Fenerbahçe'nin Cezayirli oyuncusu Yassine Benzia ise Belhanda gibi ilk isabetli şutu için çok beklemişti. Sarı lacivertli takımda performansı ile eleştirilen Benzia, ilk isabetli şutunu 19. haftada oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında çekmişti.
TEK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI
Galatasaray'ın tek golünün asistini yapan Belhanda, bu sezon toplamda ise 5 asist üretti.
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