Belçika'da Fenerbahçe öncesi özel izin!

Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, Fenerbahçe karşılaşması öncesi oyuncularına iki gün izin verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Belçika'da Fenerbahçe öncesi özel izin!
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04 Mart 2024 16:17
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Union Saint-Gilloise'de teknik direktör Alexander Blessin'den oyuncuları özel bir karar geldi.

Union Saint-Gilloise, cumartesi günü deplasmanda OH Leuven'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ligde lider durumda bulunan Gilloise, normal sezonun bitmesi öncesi gelecek sezon için Avrupa Ligi bileti almayı da garantiledi.

Belçika basınında yer alan habere göre, Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, alınan bu galibiyetin ardından oyuncularına iki gün izin verdi.

Union Saint-Gilloise, bir sonraki maçında perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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