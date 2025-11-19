18 Kasım
Kosova-İsviçre
1-1
18 Kasım
İsveç-Slovenya
1-1
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
0-0
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
4-2
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
2-1
18 Kasım
İspanya-Türkiye
2-2
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
1-1
18 Kasım
Romanya-San Marino
7-1
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
7-0
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
7-1
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
2-1
18 Kasım
Brezilya-Tunus
1-1

Belçika 7 golle Dünya Kupası'nda!

Belçika, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son maçında Lihtenştayn'ı 7 golle geçti ve mutlu sona ulaştı.

calendar 19 Kasım 2025 00:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Belçika 7 golle Dünya Kupası'nda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Belçika ile Lihtenştayn karşı karşı geldi. Belçika maçı 7-0 kazandı ve grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdi.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Hans Vanaken, 34 ve 41. dakikada Jeremy Doku, 52. dakikada Brandon Mechele, 55. dakikada Alexis Saelemaekers, 57 ve 59. dakikada Charles De Ketelaere kaydetti.

Belçika 18 puanla grubu lider bitirdi. Lihtenştayn elemeleri puansız tamamladı.

