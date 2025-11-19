Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Belçika ile Lihtenştayn karşı karşı geldi. Belçika maçı 7-0 kazandı ve grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdi.
Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Hans Vanaken, 34 ve 41. dakikada Jeremy Doku, 52. dakikada Brandon Mechele, 55. dakikada Alexis Saelemaekers, 57 ve 59. dakikada Charles De Ketelaere kaydetti.
Belçika 18 puanla grubu lider bitirdi. Lihtenştayn elemeleri puansız tamamladı.
