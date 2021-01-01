Becky Hammon, WNBA'de başantrenör olacak!

San Antonio Spurs'ün yardımcı antrenörü Becky Hammon'ın, WNBA takımı Las Vegas Aces'ın bir sonraki başantrenörü olacağı belirtildi.



The Athletic'den Chantel Jennings ve Shams Charania'ya göre, Hammon'ın Aces ile yaptığı anlaşma, "WNBA başantrenörlüğü için rekor düzeyinde bir sözleşme olacak."



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Hammon, sezonu Spurs ile tamamladıktan sonra ekiple beş yıllık bir anlaşma imzalayacak.



2014'ten beri Spurs bünyesinde bulunan 44 yaşındaki eski oyuncu, WNBA'de altı kez All-Star seçilmiş ve yakın zamanda lig tarihinin en iyi 25 oyuncusundan biri olarak gösterilmişti.



