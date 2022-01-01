Beal: "Russ'a yapılan saygısızlık bir son bulmalı!"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, eski takım arkadaşı Russell Westbrook'a yapılan saygısızlığın "bir son bulması" gerektiğini söyledi.



Los Angeles Lakers yıldızının eski takım arkadaşı Beal, yakın zamanda yapılan bu eleştirilere karşı çıkarak, şu açıklamalarda bulundu:



"Bu beni sinirlendiriyor. Ciddi söylüyorum. Özellikle geçmişte onunla oynayan bir adam olarak, beni gerçekten kızdırıyor. Bu saygısızlık bir son bulmalı. Çünkü sanki bu adam gelecekte Hall of Fame üyesi olmayacakmış gibi davranıyoruz.



Russ kazanmak için oynar. Ribaund alır, asist yapar, faydalanabileceğini düşündüğü eşleşmelerin üzerine gider, ve asla motoru düşmez. Sert oynar. Hoşunuza gitmiyorsa, izlemeyin."



Bu yıl genel olarak sıkıntı çekmesine rağmen son dönemde kendini biraz toparlamışa benzeyen Russ, son beş maçında %44 üçlük isabetiyle 20.6 sayı, 7.6 ribaund ve 8.4 asist ortalamalarına sahip.



