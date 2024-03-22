Bayern sözleşmesini uzatıyor: Nübel

Bayern Münih'in Stuttgart'a kiralık olarak gönderdiği Alexander Nübel'in sözleşmesini uzatmak istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bayern sözleşmesini uzatıyor: Nübel
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22 Mart 2024 23:29
Bayern Münih'in Stuttgart'a kiralık olarak gönderdiği Alexander Nübel için kararını verdi.

Sky'ın haberine göre Bayern, Stuttgart'ta iyi bir performans gösteren Alman kalecinin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Oyuncu ile somut görüşmelerin nisan ayında başlayacağı ifade edildi.

Stuttgart'ın da oyuncuyu gelecek sezon yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Nübel'in Bayern ile mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Bundesliga'da bu sezon 23 maça çıkan Alman kaleci 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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