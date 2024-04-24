Bayern Münih yeni hocasını buldu; anlaşma yakın

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Bayern Münih, 65 yaşındaki Ralf Rangnick'te karar kıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih yeni hocasını buldu; anlaşma yakın
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24 Nisan 2024 13:53
Sezon sonunda teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak olan Bayern Münih, Ralf Rangnick ile anlaşmaya çok yakın...

Bild ve Sky Almanya'da yer alan habere göre; Bayern Münih, 'C Planı' olarak Ralf Rangnick ile masaya oturdu ve hemen hemen tüm şartlarda anlaşma sağladı. Rangnick'in transfer üzerinde tek söz sahibi olmasını kabul eden Bayern Münih'i düşündüren ise birkaç konu var.

Avusturya Milli Takımı teknik direktörlüğü yapan Rangnick'in en erken temmuz ortasında takımın başında olması Bayern'i düşündüren ilk konu. İkinci konu ise Avusturya Futbol Federasyonu'na ödenecek tazminatın yüksek olması...

Bayern Münih, bu konularda bir çözüm bularak Rangnick ile anlaşmayı hedefliyor.

RALF RANGNICK KİMDİR?

Kariyerinde Schalke 04, Hoffenheim, RB Leipzig ve Manchester United kulüpleri çalıştıran Ralf Rangnick, 1 Haziran 2022'den bu yana Avusturya'nın başında bulunuyor.

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