Bayern Münih ve Arsenal, Williams'ı istiyor!

Bayern Münih ve Arsenal, Athletic Bilbao'dan Nico Williams ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayern Münih ve Arsenal, Williams'ı istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2025 17:03
Athletic Bilbao'nun yıldız futbolcusu Nico Williams, transferde önemli ekipleri peşine taktı.

BAYERN VE ARSENAL

Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih, yaz transfer döneminde 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.

Williams ile Arsenal'in de ilgilendiği ve İngiliz ekibinin Williams'ın menajeri ile temasta olduğu kaydedildi.

SERBEST KALMA MADDESİ

İspanyol futbolcunun kulübü Athletic Bilbao ile sözleşmesi bir serbest kalma maddesi bulunduğu ve bu rakamın 60-80 milyon euro arasında olduğu öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Nico Williams'ın adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde de uzun süre Barcelona ile anılmış ancak genç futbolcu Athletic Bilbao'da kalmıştı.

Athletic Bilbao'da bu sezon 36 maçta süre bulan Nico Williams, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Nico Williams'ın kulübü Athletic Bilbao ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery