Bayern Münih ve Arsenal, Williams'ı istiyor!

Athletic Bilbao'nun yıldız futbolcusu Nico Williams, transferde önemli ekipleri peşine taktı.



BAYERN VE ARSENAL



Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih, yaz transfer döneminde 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.



Williams ile Arsenal'in de ilgilendiği ve İngiliz ekibinin Williams'ın menajeri ile temasta olduğu kaydedildi.



SERBEST KALMA MADDESİ



İspanyol futbolcunun kulübü Athletic Bilbao ile sözleşmesi bir serbest kalma maddesi bulunduğu ve bu rakamın 60-80 milyon euro arasında olduğu öne sürüldü.



BU SEZON PERFORMANSI



Nico Williams'ın adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde de uzun süre Barcelona ile anılmış ancak genç futbolcu Athletic Bilbao'da kalmıştı.



Athletic Bilbao'da bu sezon 36 maçta süre bulan Nico Williams, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Nico Williams'ın kulübü Athletic Bilbao ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



