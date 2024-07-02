Bayern Münih'ten Ibrahimovic'e 3 yıllık imza

Bayern Münih, 18 yaşındaki sol kanat Arijon Ibrahimovic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bayern.de
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Bayern Münih'ten Ibrahimovic'e 3 yıllık imza
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02 Temmuz 2024 19:23
Bundesliga devi Bayern Münih, genç oyuncularına yatırıma devam ediyor.

Bu doğrultuda Bayern Münih, 18 yaşındaki sol kanat Arijon Ibrahimovic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Genç oyuncu imza sonrasında açıklamalarda bulunarak, Bayern Münih'te kalmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon İtalya Serie A ekibi Frosinone'ye kiralanan Ibrahimovic, 20 maçta 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

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