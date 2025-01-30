UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Bayern Münih, sahasında Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçta kazanan 3-1'lik skor ile Bayern Münih oldu.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Thomas Müller, 63. dakikada Harry Kane ve 84. dakikada Kingsley Coman attı.



Slovan Bratislava'nın tek golü 90. dakikada Marko Tolic'ten geldi.



Bayern Münih, bu galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasını 15 puanla tamamladı. Alman devi, Devler Ligi'nde üst tur için play-off oynayacak. Slovan Bratislava, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni puansız kapattı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play off turunun kura çekimini 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.



