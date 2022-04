Bayern Münih maçında hakem hatası ve ilginç anlar!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Freiburg'u 4-1 mağlup ederken, maçın önüne 86. dakikadaki hakem hatası geçti.



Bayern Münih'te bu dakikada değişiklik için tabelada Coman'ın numarası yandı ancak Fransız futbolcu kenara gelmedi. Coman'ın yerine Marcel Sabitzer'in de oyuna girdi ve Coman bu anlarda topa da müdahalede bulundu.



Bavyera temsilcisi geçen 20 saniyelik bölümü 12 kişi ile oynarken hakem Christian Dingert durumun fark edilmesinin ardından Coman'ın oyundan çıkmasını istedi.



"KAFA KARIŞTIRICI BİR DURUM"



Karşılaşmanın ardından açıklama yapan hakem Dingert, "Tamamen kafa karıştırıcı bir durum. Bayern Münih, iki değişiklik yaptı. Coman, oyundan çıkacağını anlamadı. Bu yüzden doğru olmamasına rağmen, kısa bir süre için sahada 12 kişi vardı. Bunu oldukça çabuk fark ettik ve oyunu durdurduk. Sonra kontrol etmek biraz zaman aldı çünkü VAR ile de durumu koordine etmek zorunda kaldık. Bizim için can sıkıcı bir olay çünkü maçın odak noktası haline geldi. Bunu maç raporunda not edeceğiz ve kararı DFB verecek" açıklamasını yaptı.



"İTİRAZ ETMEYECEĞİZ"



Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich ise, "İtiraz etmeyeceğimizi ve itiraz etmek zorunda kalmayacağımızı düşünüyorum. Biz dizi kurallar var ve buna uygun hareket ediyoruz. Bizim ve Bayern Münih'in bununla bir ilgisi yok. Benim düşüncem bu şekilde" sözlerini kullandı.



"MAÇI ETKİLEMEDİ



Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da bir açıklama yaptı. Alman teknik adam, "Tuhaf bir durumdu. Değişiklik yapılırken, yanlış numara gösterildi ve Kingsley Coman, dışarı çıkması gerektiğini bilmiyordu. Daha sonra 8-10 saniye boyunca bir kişi fazlaydık. Maçı etkileyen bir an değildi. Coman'ın topa dokunduğunu sanmıyorum, o topa dokunmadan hemen önce oyun durdu." diye konuştu.









