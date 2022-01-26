Bayern Münih'in stoper için hedefi Ginter!

Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Niklas Süle'nin alternatifini buldu.



Bavyera ekibi, Borussia Mönchengladbach ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Matthias Ginter ile ilgilendiği belirtildi.



Ayrıca, Alman ekibinin oyuncuya 4 yıllık bir teklif yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.



Ginter, bu sezon Borussia Mönchengladbach ile toplamda 20 maça çıktı.





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