Bayern Münih'in stoper için hedefi Ginter!

Bundesliga devi Bayern Münih, sezon sonunda Mönchengladbach ile sözleşmesi sona erecek olan Matthias Ginter'e teklif yaptığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih'in stoper için hedefi Ginter!
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26 Ocak 2022 16:04
Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Niklas Süle'nin alternatifini buldu.

Bavyera ekibi, Borussia Mönchengladbach ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Matthias Ginter ile ilgilendiği belirtildi.

Ayrıca, Alman ekibinin oyuncuya 4 yıllık bir teklif yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Ginter, bu sezon Borussia Mönchengladbach ile toplamda 20 maça çıktı.

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