Bayern Münih - Galatasaray Maç Özeti İzle 2-1 (Video)

Bayern Münih Galatasaray maç özeti izle 2-1 | Bayern Münih Galatasaray maç sonucu izle Rams Park'ta oynanan ilk maçta Bayern Münih'e adeta kök söktüren temsilcimiz sahadan mağlubiyetle ayrılsa da futbol otoritelerinden geçer not almıştı. Galatasaray, Almanya'da oynayacağı karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılarak grupta avantajlı konuma yükselmek istiyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda topladığı 4 puanla ikinci sırada bulunan Okan Buruk ve öğrencileri galibiyet için sahaya çıkacak. BAYERN MÜNİH – GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞİFRESİZ
BAYERN MÜNİH – GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Bayern Münih deplasmanına konuk oldu. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 2-1 kazandı.
Karşılaşma uzun süre 0-0 devam ederken, Bayern Münih'in gollerini 80. dakikada ve 86. dakikada Harry Kane attı. Galatasaray'ın golü 90+3'te Cedric Bakambu'dan geldi.
Galatasaray'ın bir golü VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Galatasaray 4 puanda kaldı. Bayern Münih 12 puana yükseldi ve 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.
Galatasaray, grupların bir sonraki haftasında sahasında 29 Kasım'da sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Bayern Münih aynı tarihte sahasında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
MAURO ICARDI GOLE YAKLAŞTI!
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, maçın hemen başında gole yaklaştı. Arjantinli yıldız, karşı karşıya pozisyonda kaleci Manuel Neuer'i geçemedi. Daha sonra Icardi için ofsayt bayrağı kalktı.
BAYERN TEHLİKELİ GELDİ!
Bayern Münih, 14. dakikada tehlikeli geldi. Bu dakikada ceza sahasına giren Leroy Sane, Fernando Muslera'dan sıyrılmak ve topu ağlara göndermek istedi ancak Uruguaylı eldiven Sane'ye geçit vermedi.
BAYERN'DE SAKATLIK!
Bayern Münih'in genç futbolcusu Jamal Musiala, 40. dakikada sakatlandı. Musiala yerine Thomas Müller oyuna dahil oldu.
GALATASARAY TEHLİKELERİ
Galatasaray, ilk yarının son anlarında tehlikeli oldu. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Ziyech'in pasını alan Icardi'nin ceza sahası içinden vuruşu kaleci Neuer'den döndü. Devam eden pozisyonda Zaha'nın ayağı kaydı ve bu topu tamamlayamadı.
Icardi'nin pozisyonundan bir dakika sonra ise Kerem'in pasını alan Ziyech'e savunma vuruş yapma izni vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
HARRY KANE DİREĞİ GEÇEMEDİ!
Bayern Münih, 52. dakikada etkili oldu. Sağ kanattan gelen ortada Harry Kane'nin vuruşu direkten geri döndü.
OKAN BURUK'TAN HAMLE!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 58. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz oyuna girdi. Hakim Ziyech oyundan çıktı.
OKAN BURUK SARI KART GÖRDÜ
Oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 60. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girmek isterken Alphonso Davies tarafından düşürüldü. Galatasaray oyuncuları ve teknik heyeti, sarı kartı bulunan Davies'in bir sarı kart daha görmesi yönünde itirazlarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazları sonrası sarı kart gördü.
GALATASARAY ATTI VAR'DAN DÖNDÜ
Galatasaray'ın, Bayern Münih deplasmanında attığı bir gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Karşılaşmanın 62. dakikasında ceza sahasına gelen topta Lucas Torreira topu ağlara gönderdi.
Yardımcı hakem, pozisyon başlangıcında Mauro Icardi'nin ofsayt olduğunu işaret etti.
VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayılmadı.
ÜST ÜSTE DEĞİŞİKLİKLER!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 10 dakika içerisinde 4 değişiklik birden yaptı.
Sarı-kırmızılı takımda 69. dakikada Tete ve Sergio Oliveira oyuna dahil oldu. Mauro Icardi ve Kaan Ayhan kenara geldi. 79. dakikada ise Victor Nelsson ve Cedric Bakambu oyuna girdi. Angelino ve Wilfried Zaha oyundan çıktı.
BAYERN MÜNİH ÖNE GEÇTİ!
Bayern Münih, 80. dakikada öne geçti. Bu dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Kimmich'in ortasında Harry Kane'in kafa vuruşu ağlara gitti.
VAR SONRASI GOL!
Yardımcı hakem, Kane için ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak VAR kontrolü sonrası İngiliz futbolcunun golü geçerli sayıldı.
Bu karar sonrası, santradan önce Bayern Münih'in golü bir kez daha VAR'da incelendi. Hakem Antonio Nobre bir kez daha golü verdi.
KANE YİNE ATTI
Bayern Münih'te ilk golü atan Harry Kane, 86'da bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-0 yaptı.
BAKAMBU UZATMALARDA ATTI!
Galatasaray'da 90+3'te sahneye çıkan Cedric Bakambu, 90+3'te durumu 2-1'e getirdi. Ancak bu gol Galatasaray'a yeterli olmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Bayern Münih etkili geldi ve Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çıkardı.
14. dakikada Bayern Münih'in Sane ile ceza sahası içerisinde girdiği mutlak gol pozisyonunu kaleci Muslera engelledi.
30. dakikada Goretzka'nın pasında topla buluşan Sane'nin şutunu kaleci Muslera çeldi.
43. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Icardi'nin şutunu Neuer kurtardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Ziyech'in ceza sahası içindeki şut denemesi rakip tarafından engellendi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
BAYERN MÜNİH – GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Bayern Münih deplasmanına konuk oldu. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 2-1 kazandı.
Karşılaşma uzun süre 0-0 devam ederken, Bayern Münih'in gollerini 80. dakikada ve 86. dakikada Harry Kane attı. Galatasaray'ın golü 90+3'te Cedric Bakambu'dan geldi.
Galatasaray'ın bir golü VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Galatasaray 4 puanda kaldı. Bayern Münih 12 puana yükseldi ve 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.
Galatasaray, grupların bir sonraki haftasında sahasında 29 Kasım'da sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Bayern Münih aynı tarihte sahasında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
MAURO ICARDI GOLE YAKLAŞTI!
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, maçın hemen başında gole yaklaştı. Arjantinli yıldız, karşı karşıya pozisyonda kaleci Manuel Neuer'i geçemedi. Daha sonra Icardi için ofsayt bayrağı kalktı.
BAYERN TEHLİKELİ GELDİ!
Bayern Münih, 14. dakikada tehlikeli geldi. Bu dakikada ceza sahasına giren Leroy Sane, Fernando Muslera'dan sıyrılmak ve topu ağlara göndermek istedi ancak Uruguaylı eldiven Sane'ye geçit vermedi.
BAYERN'DE SAKATLIK!
Bayern Münih'in genç futbolcusu Jamal Musiala, 40. dakikada sakatlandı. Musiala yerine Thomas Müller oyuna dahil oldu.
GALATASARAY TEHLİKELERİ
Galatasaray, ilk yarının son anlarında tehlikeli oldu. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Ziyech'in pasını alan Icardi'nin ceza sahası içinden vuruşu kaleci Neuer'den döndü. Devam eden pozisyonda Zaha'nın ayağı kaydı ve bu topu tamamlayamadı.
Icardi'nin pozisyonundan bir dakika sonra ise Kerem'in pasını alan Ziyech'e savunma vuruş yapma izni vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
HARRY KANE DİREĞİ GEÇEMEDİ!
Bayern Münih, 52. dakikada etkili oldu. Sağ kanattan gelen ortada Harry Kane'nin vuruşu direkten geri döndü.
OKAN BURUK'TAN HAMLE!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 58. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz oyuna girdi. Hakim Ziyech oyundan çıktı.
OKAN BURUK SARI KART GÖRDÜ
Oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 60. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girmek isterken Alphonso Davies tarafından düşürüldü. Galatasaray oyuncuları ve teknik heyeti, sarı kartı bulunan Davies'in bir sarı kart daha görmesi yönünde itirazlarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazları sonrası sarı kart gördü.
GALATASARAY ATTI VAR'DAN DÖNDÜ
Galatasaray'ın, Bayern Münih deplasmanında attığı bir gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Karşılaşmanın 62. dakikasında ceza sahasına gelen topta Lucas Torreira topu ağlara gönderdi.
Yardımcı hakem, pozisyon başlangıcında Mauro Icardi'nin ofsayt olduğunu işaret etti.
VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayılmadı.
ÜST ÜSTE DEĞİŞİKLİKLER!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 10 dakika içerisinde 4 değişiklik birden yaptı.
Sarı-kırmızılı takımda 69. dakikada Tete ve Sergio Oliveira oyuna dahil oldu. Mauro Icardi ve Kaan Ayhan kenara geldi. 79. dakikada ise Victor Nelsson ve Cedric Bakambu oyuna girdi. Angelino ve Wilfried Zaha oyundan çıktı.
BAYERN MÜNİH ÖNE GEÇTİ!
Bayern Münih, 80. dakikada öne geçti. Bu dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Kimmich'in ortasında Harry Kane'in kafa vuruşu ağlara gitti.
VAR SONRASI GOL!
Yardımcı hakem, Kane için ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak VAR kontrolü sonrası İngiliz futbolcunun golü geçerli sayıldı.
Bu karar sonrası, santradan önce Bayern Münih'in golü bir kez daha VAR'da incelendi. Hakem Antonio Nobre bir kez daha golü verdi.
KANE YİNE ATTI
Bayern Münih'te ilk golü atan Harry Kane, 86'da bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-0 yaptı.
BAKAMBU UZATMALARDA ATTI!
Galatasaray'da 90+3'te sahneye çıkan Cedric Bakambu, 90+3'te durumu 2-1'e getirdi. Ancak bu gol Galatasaray'a yeterli olmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Bayern Münih etkili geldi ve Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çıkardı.
14. dakikada Bayern Münih'in Sane ile ceza sahası içerisinde girdiği mutlak gol pozisyonunu kaleci Muslera engelledi.
30. dakikada Goretzka'nın pasında topla buluşan Sane'nin şutunu kaleci Muslera çeldi.
43. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Icardi'nin şutunu Neuer kurtardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Ziyech'in ceza sahası içindeki şut denemesi rakip tarafından engellendi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)