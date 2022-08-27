Bundesliga'nın 4. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada galip gelen olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.



Borussia Mönchengladbach 43. dakikada Marcus Thuram ile öne geçti ve ilk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda rakip kaleye beraberlik için yüklenen Bayern Münih, aradığı golü 83. dakikada Leroy Sane ile buldu ve karşılaşma 1-1 bitti.



Bu sonuçla birlikte, Bayern Münih 10, Borussia Mönchengladbach 8 puana yükseldi.



Ligin gelecek haftasında Bayern Münih, Union Berlin deplasmanına gidecek. Mönchengladbach, Mainz'ı ağırlayacak.





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