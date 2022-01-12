Bayern Münih, Coman'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

Bundesliga devi Bayern Münih, Fransız yıldızı Kingsley Coman'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; FCBayern.com
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Bayern Münih, Coman'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
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12 Ocak 2022 16:40
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, futbolcusu Kingsley Coman'ın sözleşmesini uzattı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

2015 yazında Juventus'tan Bayern Münih'e transfer olan Coman, Alman ekibiyle 6 Bundesliga, 5 Almanya Süper Kupası, 3 Almanya Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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