Galatasaray'ın Şampiyonlar Lig'i rakiplerinden Bayern Münih, Bundesliga'nın 5. hafta mücadelesinde Bochum ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 7-0'lık flaş skorla kazandı.



Bayern'e galibiyeti getiren golleri 4. dakika Choupo Moting, 12, 54 ve 88. dakikalarda Harry Kane, 29. dakikada De Light, 38. dakikada Leroy Sane, 81. dakikada Mathys Tel kaydetti.



İngiliz golcü Kane hat-trick yaparak bu sezon ligdeki beşinci maçında 7. golünü attı.



Bu sonuçla birlikte puanını 13'e yükselten Bayern Münih liderliğini sürdürdü. Konuk ekip Bochum 3 puanda kalarak ligin alt basamaklarında yer aldı.



Bayern Münih önümüzdeki hafta Leipzig deplasmanına gidecek. Bochum ise sahasında Borussia M'Gladbach'ı ağırlayacak.



