Bayern Münih, Bjelica'yı 5 golle üzdü

Bundesliga 30. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Nenad Bjelica yönetimindeki Union Berlin'i 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih, Bjelica'yı 5 golle üzdü
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20 Nisan 2024 21:23
Bundesliga 30. hafta maçında Tuchel'in ekibi Bayern Münih ile Nenad Bjelica yönetimindeki Union Berlin karşı karşıya geldi. Bayern Münih, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibini 5-1 mağlup etti. 

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Leon Goretzka, 45+1'de Harry Kane, 53 ve 66. dakikada Thomas Müller, 62. dakikada Mathys Tel kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 90. dakikada Yorbe Vertessen ile geldi. 

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, puanını 66'ya yükseltti. Union Berlin 29 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Union Berlin, M'Gladbach deplasmanına gidecek. 

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