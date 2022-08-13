Bayern'in yeni hedefi Kai Havertz!

Premier Lig devi Liverpool'dan Sadio Mane'yi kadrosuna katan Bayern Münih gözünü Chelsea'nin genç Alman yıldızı Kai Havertz'e dikti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern'in yeni hedefi Kai Havertz!
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13 Ağustos 2022 17:09
Chelsea'nin genç yıldızı Kai Havertz'in yeni takımı belli oluyor.

İngiliz basınına göre, Bayern Münih, genç Alman yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.

CHELSEA UCUZA BIRAKMAYACAK

Chelsea'nin henüz net bonservis talebi bilinmese de oyuncuyu ucuza bırakmayacakları belirtildi.

NAGELSMANN ÇOK İSTİYOR

Bayern'in teknik direktörü Nagelsmann'ın sistemine çok uyduğu ve bu transferin bir an önce bitirilmesini istediği kaydedildi.

Timo Werner ve Romelu Lukaku'nun gönderilmesi sonrası Chelsea'nin Havertz'i kolay bırakmayacakları aktarıldı.

Alman devi Havertz transferi için anlaşma sağlayamazsa, rotasını Christopher Nkunku ve João Félix'e çevire bileceği ifade edildi.

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