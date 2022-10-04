Bayern'den Devler Ligi'nde rahat galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern'den Devler Ligi'nde rahat galibiyet
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04 Ekim 2022 21:36
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin C Grubu'nda Bayern Münih ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 5-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Alman devine galibiyeti getiren golleri 7 ve 50. dakikalarda Leroy Sane, 13. dakikada Serge Gnabry, 21. dakikada Sadio Mane ve 59. dakika Maxim Choupo-Moting kaydetti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, grupta 3 maçta 9 puana ulaştı. Viktoria Plzen'in henüz puanı bulunmuyor.

Grubun 4. haftasında bu kez Viktoria Plzen sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.

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