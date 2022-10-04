🏟️31 maç

✅28 galibiyet

⭕3 beraberlik



🔔Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 31 maçta mağlubiyet yaşamadı ve bu alanda Devler Ligi rekoru kırdı.



⚽Alman devi ayrıca bu maçların hepsinde skor üretti. pic.twitter.com/WYhF9ucylJ



— Sporx (@sporx) October 4, 2022

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin C Grubu'nda Bayern Münih ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 5-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmada Alman devine galibiyeti getiren golleri 7 ve 50. dakikalarda Leroy Sane, 13. dakikada Serge Gnabry, 21. dakikada Sadio Mane ve 59. dakika Maxim Choupo-Moting kaydetti.Bu sonucun ardından Bayern Münih, grupta 3 maçta 9 puana ulaştı. Viktoria Plzen'in henüz puanı bulunmuyor.Grubun 4. haftasında bu kez Viktoria Plzen sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.