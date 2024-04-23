Bayern'de Tuchel'in yerine sürpriz adaylar!

Bundesliga'da şampiyonluğu Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih'te Thomas Tuchel ile yollar ayrılacak.



Sky Sports'ta yer alan habere göre; Bayern Münih, Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick'i takımın başına getirmek için görüşmelerde bulunuyor.



DE ZERBİ DE GÜNDEMDE



Alman teknik adamın, Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi ile birlikte listenin başında yer aldığı ifade edildi.



Ralf Rangnick, Schalke, Leipzig, Manchester United gibi önemli takımlarda görev yaptı.



Avusturya Milli Takımı'nın başında 20 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.





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