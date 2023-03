Bayburt'ta depremzede çocuklar at binerek moral buldu

Bayburt'ta depremin çocuklar üzerindeki etkilerini silmek için sportif ve kültürel organizasyonlar düzenleniyor.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle Bayburt'a gelen çocukların, depremin travmatik etkisinden uzaklaşmaları için Bayburt Atlı Spor Kulübünce cirit müsabakası organize edildi.



Bayburt Belediyesinin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen, Erzurum Karahan Atlı Spor Kulübü sporcularının da katıldığı müsabakayı izleyen çocuklar, daha sonra at binerek keyifli vakit geçirdi.



Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AA muhabirine, depremzedeleri kentte en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.



Pekmezci, deprem bölgesinden gelen çocuklara güzel bir gün yaşatmak amacıyla organizasyon düzenleyen kulüplere teşekkür etti.



Gaziantep'ten gelen 11 yaşındaki Muhammet Ethem Deniz, at binerek keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi.



Osmaniye'de babasının at çiftliği olduğunu anlatan 12 yaşındaki Şerife Ahsen Bülbül ise "At binmeyi babamın çiftliğinde öğrendim. Bugün de ciritçileri izlemeye geldik. Çok güzel oynadılar, çok güzel bir gün geçirdik." ifadelerini kullandı.





