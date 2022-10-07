Batshuayi, Tuncay Şanlı'yı yakaladı

Fenerbahçe'nin yeni golcülerinden Michy Batshuayi, AEK Larnaca mücadelesinde ilk 11'de forma giydi. Avrupa Ligi'ndeki Rennes deplasmanının ardından Sarı-Lacivertli formayla ikinci kez resmi bir maçta 11'de şans bulan Batshuayi, 26. dakikada Larnaca ağlarını salladı



. Diego Rossi'nin pasında topla buluşan Batshuayi, sert ve düzgün bir vuruşla Kıbrıs Rum temsilcisine golünü attı. Bu sezonki ilk gol sevincini gruptaki Dinamo Kiev mücadelesinin son anlarında zaferi getirerek yine Kadıköy'de atan Belçikalı forvet, tribünleri adeta coşturdu.



TUNCAY'DAN SONRA



Kanarya ile 5. resmi maçına çıkan 29 yaşındaki forvet, oyunda kaldığı süre boyunca da ikinci kez gol atmak için elinden gelen her şeyi yaptı. 88'de oyundan alınan tecrübeli futbolcu, Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Tuncay Şanlı'dan (2007'de 3 maç) bu yana üst üste 2 ve daha fazla iç saha karşılaşmasında gol atan ilk Fenerbahçeli oyuncu olmayı da başardı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ