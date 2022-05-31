Batshuayi için Tottenham sürprizi!

İngiliz basını, Premier Ligi 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alan Tottenham için bir transfer yazısı kaleme aldı.



Londra temsilcisinin, Devler Ligi biletiyle yaklaşık 175 milyon euro'luk bir gelir elde ettiği vurgulanırken, yapılacak transferler içinde Michy Batshuayi'nin de adı yer aldı.



KANE İÇİN GÜÇLÜ BİR YEDEK



Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte'nin, eski oyuncularıyla çalışmayı sevdiği belirtilirken, Chelsea'de birlikte görev aldığı Batshuayi'nin de santrfor mevkiinde Harry Kane için güçlü bir yedek olabileceği aktarıldı.



BEŞİKTAŞ'TA 14 GOL ATTI



Sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Belçikalı Batshuayi, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 42 maçta 14 kez gol sevinci yaşadı.



TOTTENHAM'DA DİĞER HEDEFLER



Öte yandan haberde Tottenham'da Batshuayi dışındaki diğer transfer hedeflerine de değinildi. İngiliz ekibinin, Inter ile sözleşmesi sona eren Ivan Perisic'i kadrosuna katmasının ardından; Stefan De Vrij, Antonio Candreva, Ruben Loftus-Cheek ve Christian Eriksen gibi isimlerle de ilgilendiği öne sürüldü.







