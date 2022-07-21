BATE Borisov - Konyaspor: 11'ler

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor, Belarus temsilcisi BATE Borisov'a konuk olacak.BATE Borisov'un ev sahipliğinde olmasına rağmen mücadele MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda seyircisiz olarak saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Gustavo Fernandes Correia yönetecek. Karşılaşmada Correia'nin yardımcılıklarını Pedro Ribeiro ve Paulo Bras üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Joao Antonio Ferreira Gonçalves olacak.BATE Borisov - Arabam.com Konyaspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.Kudravets, Bordachev, Filipovic, Malkevich, Dragun, Bocherov, Nechaev, Bessmertny, Gromyko, Vasilevich, Milic.Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Belarus temsilcisi BATE Borisov'a konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkacak.Yeşil-beyazlı ekip, bugüne dek yaptığı 12 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.Söz konusu müsabakalarda 6 golle rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 18 gole engel olamadı.Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov takımıyla yapacağı iki maçı da Konya'da oynayacak. Yarın yapılacak ilk maç, seyircisiz oynanacak. Rövanş ise 28 Temmuz Perşembe günü yapılacak.Yeşil-beyazlı ekip, 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.