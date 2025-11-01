Batagov: 'Çok iyi mücadele verdik'

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.
Zorlu maçın ardından Trabzonsporlu Arseniy Batagov değerlendirmelerde bulundu.
Takımını tebrik eden Ukraynalı savunmacı "Bugün takım olarak iyi bir maç çıkardık. Herkes yüzde yüzünü verdi. Deplasmanda Galatasaray ile oynadık, kolay değil. Gerçekten iyi ve ünlü oyunculardan kurulu bir rakip ama biz çok iyi mücadele verdik." dedi.
