Bastian Schweinsteiger: 'Xabi Alonso, Liverpool'a gidecek'

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun sezon sonunda hangi takımın başına geçeceği merak konusu olmaya devam ederken, Alonso'nun eski takım arkadaşı Bastian Schweinsteiger konu hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.



Alonso'nun hayalinin Liverpool olduğunu söyleyen Schweinsteiger, "Xabi Alonso'yu çok iyi bilirim, hayali Liverpool'un teknik direktörü olmak. Sezon bittiğinde Xabi'nin Liverpool'a gideceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 26 galibiyet 4 beraberlik aldı. Leverkusen, Bundesliga'da Bayern Münih'in önünde liderliğini sürdürüyor.



