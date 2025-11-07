07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
14:30
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Basketbolda haftanın programı!

Basketbolda bu hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN ve Anadolu Efes karşılaşacak.

calendar 07 Kasım 2025 11:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda haftanın programı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 7, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 9. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta, dün oynanan Fenerbahçe Opet-BOTAŞ mücadelesiyle başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:


- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

8 Kasım Cumartesi:

13.00 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

18.00 Türk Telekom-Karşıyaka (Ankara)

20.30 TOFAŞ-Bursaspor Basketbol (TOFAŞ)

9 Kasım Pazar:

13.00 Glint Manisa Basket-Trabzonspor (Muradiye)

15.30 Aliağa Petkimspor-Esenler Erokspor (Enka)

18.00 Galatasaray MCT Technic-Mersinspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes (Beşiktaş GAİN)

- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

8 Kasım Cumartesi:

14.00 Kocaeli Kadın Basketbol-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

14.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş BOA (TOBB ETÜ)

17.00 Çimsa ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

18.00 Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Başakşehir)

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

8 Kasım Cumartesi:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Gazanfer Bilge)

14.45 Göztepe-Kipaş İstiklalspor (Altındağ Atatürk)

16.30 Yalovaspor Basketbol-Kocaeli Byükşehir Belediye Kağıtspor (90. Yıl)

18.15 MKE Ankaragücü Basketbol-Darüşşafaka Lassa (TOBB ETÜ)

9 Kasım Pazar:

14.45 Finalspor-iLab Basketbol (TOFAŞ)

16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.15 Fenerbahçe Koleji-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

10 Kasım Pazartesi:

20.00 Çayırova Belediyesi-Cemefe Gold Haremspor (Çayırova)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
