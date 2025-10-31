31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-051'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-154'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-145'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 8. hafta maçları oynanacak.

calendar 31 Ekim 2025 12:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda haftanın programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 8. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Esenler Erokspor-TOFAŞ (Sinan Erdem)

Cumartesi:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş GAİN (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Türk Telekom-Galatasaray MCT Technic (Ankara)

18.00 Bursaspor Basketbol-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

2 Kasım Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor (Gazanfer Bilge)

15.30 Karşıyaka-Trabzonspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Mersinspor-Fenerbahçe Beko (Servet Tazegül)

3 Kasım Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Glint Manisa Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Cumartesi:

13.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Sinan Erdem)

15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

2 Kasım Pazar:

13.30 BOTAŞ-Emlak Konut (Ankara)

15.30 Beşiktaş BOA-Çimsa ÇBK Mersin (Beşiktaş GAİN)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Bulls Yatırım Ted Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Basketbol (Gölbaşı)

Cumartesi:

13.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Kocaeli Atatürk)

14.45 Darüşşafaka Lassa-Finalspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

16.30 Fenerbahçe Koleji RAMS-Çayırova Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

18.15 Kipaş İstiklalspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Kahramanmaraş Merkez)

2 Kasım Pazar:

14.45 Gaziantep Basketbol-Yalovaspor Basketbol (Karataş Şahinbey)

16.30 Baıkesir Büyükşehir Belediyespor-Cemefe Gold Haremspor (Kurtdereli)

18.15 OGM Ormanspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

3 Kasım Pazartesi:

17.00 iLab Basketbol-Göztepe (Beşiktaş GAİN)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.