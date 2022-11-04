Basketbolda haftanın heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde altıncı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde ise beşinci hafta maçları yapılacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi



Bugün:



19.00 Galatasaray Nef-TOFAŞ (Sinan Erdem)



5 Kasım Cumartesi:



13.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)



15.30 AYOS Konyaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Selçuklu Belediyesi)



18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Muradiye)



Ligde ONVO Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol, Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko ve Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka maçları ise ertelendi.



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi



5 Kasım Cumartesi:



14.00 Antalya 07 Basketbol-Beşiktaş (Kepez Turgut Özal)



15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Kayseri Atatürk)



15.30 Emlak Konut-BOTAŞ (Başakşehir Spor Kompleksi)



16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)



6 Kasım Pazar:



14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding (TOFAŞ)



15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Rize Belediyesi (Başakşehir Sporz Kompleksi)



7 Kasım Pazartesi:



18.00 Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)



Misli.com Türkiye Basketbol Ligi



Bugün:



17.30 Semt77 Yalovaspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (90. Yıl)



5 Kasım Cumartesi:



14.00 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Yılyak Samsunspor Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)



15.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk)



17.30 Depomaxx Haremspor-Ankaragücü Mamal Belediyesi (Şehit Mustafa Özel)



6 Kasım Pazar:



14.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Finalspor (Gölbaşı)



15.45 Çağdaş Bodrumspor-OGM Ormanspor (Bodrum)



17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Sigortam.Net (Şehit Polis Recep Topaloğlu)



7 Kasım Pazartesi:



18.00 Akran Gemlik Basketbol-Antalya Güneşi (Gemlik)



