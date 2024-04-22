Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finaller cam zeminde!

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yapacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde maçlar, cam zeminde oynanacak.Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 26-28 Nisan'da Yunanistan'dan Peristeri, İspanya'dan Lenovo Tenerife, UCAM Murcia ve Unicaja'nın katılacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin oynanacağı Belgrad Arena'da ASB cam zemin kullanılacak.Böylece uluslararası bir kulüp turnuvasında maçlar, ilk defa LED paneller ile donatılmış cam zemin üzerinde yapılacak.İlk defa geçen yaz FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda hayata geçirilen cam zemin uygulaması, daha önce Almanya Ligi'nin sezon açılış maçı ve NBA All-Star Şöhretler Maçı'nda da kullanılmıştı.Organizasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ASB cam zemininifadelerine yer verildi.Turnuvada Dörtlü Final maç programı (TSİ) şu şekilde:19.00 Lenovo Tenerife - Peristeri22.00 UCAM Murcia - Unicaja18.00 Üçüncülük maçı21.00 Final