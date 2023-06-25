Basketbol Antrenör Semineri sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 17. kez düzenlenen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, üçüncü gün eğitimlerin ardından tamamlandı.



900'E YAKIN ANTRENÖR KATILDI



TBF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 900'e yakın antrenörün katıldığı seminerin üçüncü gününde, Galatasaray altyapı takımının destekleriyle, eski NBA oyuncusu ve Tasmania JackJumpers Başantrenörü Scott Roth'un "Oyuncu Geliştirme Drilleri" ve Darüşşafaka Lassa Başantrenörü Yakup Sekizkök'ün "Pick and Roll: Flat Defense" eğitimleri yapıldı.



TBF Eğitim Kurulu Genel Sekreteri Murat Özyer tarafından yapılan kapanış konuşmasının ardından, 17. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri fotoğraf çekimi ile sona erdi.





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