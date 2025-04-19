Başkanın hayali: Carlo Ancelotti!

Bu yaz Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ancelotti'nin Brezilya Milli Futbol Takımı'nın başına geçme olasılığı oldukça yüksek. İtalyan teknik adamın Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in 'hayali' olduğu belirtiliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Başkanın hayali: Carlo Ancelotti!
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19 Nisan 2025 22:56
Son güncelleme 19 Nisan 2025 22:59
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Lig yarışında Barcelona'nın arkasına düşmesi, Şampiyonlar Ligi'nde de Arsenal'e elenmesinin ardından İtalyan teknik adamın yerine Xabi Alonso'nun getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ANCELOTTI'NİN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Carlo Ancelotti'nin önünde iki seçeneği var:

Bunlardan ilki, Real Madrid'de teknik direktörlük dışı bir görevde kalmak.

İkincisi de Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek.

BAŞKANIN HAYALİ

The Athletic'in haberine göre Brezilya Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na Ancelotti ile gitmek istiyor.

İtalyan teknik adamın Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in 'hayali' olduğu belirtildi.

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