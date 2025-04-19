Başkanın hayali: Carlo Ancelotti!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Lig yarışında Barcelona'nın arkasına düşmesi, Şampiyonlar Ligi'nde de Arsenal'e elenmesinin ardından İtalyan teknik adamın yerine Xabi Alonso'nun getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



ANCELOTTI'NİN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR



Carlo Ancelotti'nin önünde iki seçeneği var:



Bunlardan ilki, Real Madrid'de teknik direktörlük dışı bir görevde kalmak.



İkincisi de Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek.



BAŞKANIN HAYALİ



The Athletic'in haberine göre Brezilya Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na Ancelotti ile gitmek istiyor.



İtalyan teknik adamın Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in 'hayali' olduğu belirtildi.



