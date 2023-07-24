Başkan Şeref Eroğlu, grekoromen güreşçileri ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Grekoromen Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başkan Şeref Eroğlu, grekoromen güreşçileri ziyaret etti
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24 Temmuz 2023 23:15
Başkan Şeref Eroğlu, grekoromen güreşçileri ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Elmadağ Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli güreşçilere Gürcistan Milli Takımı da eşlik ediyor.

Yaklaşık 30 kişilik kadroyla Elmadağ'da bulunan Gürcistan, milli sporcularla zorlu bir çalışma süreci geçiriyor.

Kampa ziyarette bulunan başkan Şeref Eroğlu, sporcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Eroğlu, hem kamp çalışmalarına dair son bilgileri aldı hem de sporculara moral verdi.

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