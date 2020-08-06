UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Basel ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. St.Jakob Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Basel, 1-0'lık skorla kazandı.
Basel'e galibiyeti getiren golü 88. dakikada Fabian Frei attı.
İlk maçı 3-0 kazanan Basel, bu skorla birlikte adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Basel, çeyrek finalde Shakhtar Donetsk ile eşleşti.
Basel'e galibiyeti getiren golü 88. dakikada Fabian Frei attı.
İlk maçı 3-0 kazanan Basel, bu skorla birlikte adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Basel, çeyrek finalde Shakhtar Donetsk ile eşleşti.