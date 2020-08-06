Basel mucizeye izin vermedi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Basel, Eintracht Frankfurt'u 1-0 mağlup ederek toplamda 4-0'lık sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Basel mucizeye izin vermedi!
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06 Ağustos 2020 23:58
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Basel ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. St.Jakob Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Basel, 1-0'lık skorla kazandı.

Basel'e galibiyeti getiren golü 88. dakikada Fabian Frei attı.

İlk maçı 3-0 kazanan Basel, bu skorla birlikte adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Basel, çeyrek finalde Shakhtar Donetsk ile eşleşti.




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