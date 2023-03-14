Başantrenör Özgür Adıgüzel vefat etti

Bir dönem Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da görev yapan başantrenör Özgür Adıgüzel, hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Başantrenör Özgür Adıgüzel vefat etti
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14 Mart 2023 16:14
Bir dönem Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da görev yapan başantrenör Özgür Adıgüzel, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında vefat etti.

OGM Ormanspor'dan yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunun ilk bölümünde erkek A takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Özgür Adıgüzel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta kaybettiğimiz Adıgüzel'e yüce Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Özgür Adıgüzel, beyninde tümör olması nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

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