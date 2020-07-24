Başakşehir'den Kenan Karaman hamlesi!

Galatasaray, Kenan Karaman için istenen 2 milyon Euro bonservisi yüksek bulunca geri adım attı. Başakşehir imzaya daha da yaklaştı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Başakşehir'den Kenan Karaman hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2020 09:21
Yabancı kontenjanı dolu olan G.Saray'da gurbetçi takviyesine karar verildi ve ilk görüşme Kenan Karaman'la yapıldı.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Fortuna Düsseldorf'la Almanya'da küme düşme üzüntüsü yaşayan Kenan'ın sözleşmesinde "2 milyon Euro'ya serbest kalır'' maddesi bulunuyor.

Sarıkırmızılı yönetim, 2 milyon Euro'luk bonservisi yüksek buldu ve görüşme medyaya yansıyınca da transferden çekildi.

Kenan için Başakşehir'in devreye girdiği ve 26 yaşındaki gurbetçi oyuncu ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için