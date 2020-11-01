Başakşehir'de MANU öncesi Crivelli şoku

Başakşehir'in Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada Enzo Crivelli sakatlandı.

Haber; Sporx.com
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Başakşehir'de MANU öncesi Crivelli şoku
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01 Kasım 2020 16:41
Süper Lig'de 6. haftada Konyaspor ile Başakşehir karşılaşırken konuk takımda Manchester United maçı öncesi kritik bir sakatlık yaşandı

Mücadelenin 12. dakikasında sakatlık geçiren Enzo Crivelli oyun alanını sedyeyle terk etti. Sakatlanan Enzo Crivelli yerini Giuliano'ya bıraktı.

Başakşehir'de Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Chadli'nin de sakatlıkları bulunuyor.

Başakşehir, Devler Ligi'nde 3. hafta maçında çarşamba günü Manchester United'ı sahasında konuk edecek.



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