Başakşehir, sol bek için Premier Lig'e yöneldi

Sol bek transferi için girişimlerde bulunan son şampiyon Başakşehir, rotayı İngiltere'ye kırdı.



Sky Sports'un haberinde, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Başakşehir'in, Brighton'ın 25 yaşındaki Brezilyalı sol beki Bernardo için kiralama teklifi yaptığı belirtildi.



Oyuncunun peşinde West Ham ve Newcastle United'ın da olduğu bilgisi de paylaşıldı.



2018 yazında RB Leipzig'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Brighton'da 43 maça çıkan 1,86'lık sol bek, 1 asist yaptı.



