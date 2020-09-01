Başakşehir, sol bek için Premier Lig'e yöneldi

Inter'den Dalbert için girişimlerde bulunan Başakşehir, Brighton'ın 25 yaşındaki sol beki Bernardo için de kiralama teklifi yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Başakşehir, sol bek için Premier Lig'e yöneldi
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01 Eylül 2020 19:08
Sol bek transferi için girişimlerde bulunan son şampiyon Başakşehir, rotayı İngiltere'ye kırdı.

Sky Sports'un haberinde, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Başakşehir'in, Brighton'ın 25 yaşındaki Brezilyalı sol beki Bernardo için kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

Oyuncunun peşinde West Ham ve Newcastle United'ın da olduğu bilgisi de paylaşıldı.

2018 yazında RB Leipzig'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Brighton'da 43 maça çıkan 1,86'lık sol bek, 1 asist yaptı.

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