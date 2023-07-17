Başakşehir, Krzysztof Piatek'i transfer ediyor!

Başakşehir Transfer Haberleri: Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, yeni golcüsünü buldu! Krzysztof Piatek transfer için İstanbul'a çağrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Başakşehir, Krzysztof Piatek'i transfer ediyor!
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17 Temmuz 2023 14:08
Son güncelleme 17 Temmuz 2023 14:12
Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakişehir, golcü transferi için kararını verdi! Krzysztof Piatek, İstanbul'a davet edildi.

İtalya'da Genoa formasıyla gösterdiği performansla 35 Milyon euroya Milan'a transfer olan, sonrasında 24 milyon euroya Almanya Ligi takımlarından Hertha Berlin'in yolunu tutan Krzysztof Piatek, Başakşehir ile görüştü.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Geçen sezon İtalya'da Salernitana'da kiralık olarak forma giyen ve 33 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki Polonyalı golcü, transferi öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüştü. Olumlu geçen görüşmenin ardından Krzysztof Piatek, İstanbul'a davet edildi.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Hertha Berlin ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Krzysztof Piatek için Başakşehir, Alman ekibine ödeme yapmayacak. Başakşehir, ligdeki başarı durumuna göre sezon sonunda Hertha Berlin'e bonus ödeyecek.

Alman ekibinde kamp kadrosuna alınmayan Krzysztof Piatek, kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1 yıllık kontratın altına imza atacak.

 

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