Başakşehir, Kadıköy'e 10 eksikle çıkacak

Başakşehir, erteleme maçında Fenerbahçe'ye karşı kural gereği 5, sakatlıklarla birlikte toplam 10 eksikle çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Kadıköy'e 10 eksikle çıkacak
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27 Eylül 2023 11:46
Son güncelleme 27 Eylül 2023 17:19
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 3 puanla 17. sırada bulunuyor.

Başakşehir'de eksikler

RAMS Başakşehir'de erteleme maçının oynanması gereken ilk tarihten sonra transfer edilen 5 isim, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan, bu maçta görev alamayacak.

Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie, İstanbul ekibindeki diğer eksik isimler.

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