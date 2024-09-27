Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir 2-1 kazandı.Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43 ve 49. dakikalarda Joao Figueiredo kaydetti. Sivasspor'un tek golü 82. dakikada Queensy Menig'ten geldi.Figueiredo'nun 43. dakikada kaydettiği ilk gol, yaklaşık 4 dakikalık incelemenin ardından geçerli sayıldı.Sivasspor, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz için karşılaşmaya siyah formayla çıktı. Tribünlerde ise 'Şeyda'lar Yılmaz' pankartı açıldı. Karşılaşmaya her iki takım, 'Şehadetin Kutlu Olsun Şehidim Şeyda Yılmaz' pankartıyla çıktı.Bu arada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabakayı protokol tribününden takip etti.Ligde 4. galibiyetini alan Başakşehir, Samsunspor mağlubiyeti sonrası moral buldu.Konyaspor deplasmanından beraberlikle dönen Sivasspor ise galibiyet hasretini 2 maça çıkardı.Başakşehir bu sonuçla puanını 13 yaptı. Sivasspor ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Kayserispor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.8. dakikada Kemen'in sol kanattan pasında Piatek, topuğuyla meşin yuvarlağı Figueiredo'ya aktardı. Figueiredo'nun vuruşunda, top üstten az farkla auta çıktı.13. dakikada Rodrigues'in sağ kanattan yaptığı ortada Balde, ceza sahası içinde topla buluştu. Balde'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.15. dakikada sol kanatta topla buluşan Moutoussamy'in aşırtma vuruşunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.22. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Rodrigues'in zayıf kafa vuruşunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.26. dakikada Moutoussamy'in uzun pasında topla buluşan Rodrigues, rakiplerini geçerek sağ taraftan ceza sahasına girdi. Rodrigues'in sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu güçlükle çeldi.43. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Crespo'nun sol kanattan ceza sahası içine çevirdiği topu Figueiredo, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi:49. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Opoku'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Figueiredo, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi:82. dakikada Sivasspor golü buldu. Moutoussamy'nin ara pasında sağ taraftan ceza alanına giren Turgunboev'in içeriye çevirdiği topu kale önünde Menig ağlarla buluşturdu:86. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Menig, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa sert vurdu. Top yandan auta çıktı.: BG Grup 4 Eylül: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Gökhan Barcın: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 90 Ziya Erdal), Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Balde (Dk. 76 Menig), Moutoussamy, Charisis, Bieganski (Dk. 46 Turgunboev), Rodrigues (Dk. 76 Bekir Turaç Böke), Koita: Muhammed Şengezer, Kemen, Ba, Opoku (Dk. 78 Hamza Güreler), Onur Ergün, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 89 Ömer Faruk Beyaz), Crespo, Figueiredo (Dk. 72 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 72 Davidson), Piatek (Dk. 89 Keny): Dk. 43 ve 49 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 82 Menig (Net Global Sivasspor): Dk. 60 Berat Özdemir, Dk. 81 Ba, Dk. 85 Deniz Türüç, Dk. 90+2 Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Dk. 90+7 Ziya Erdal (Net Global Sivasspor)