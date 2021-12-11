EMRE BELÖZOĞLU 🟠

🦉Başakşehir performansı



✅3-2 Beşiktaş

✅2-1 Antalyaspor

✅2-1 Adana Demirspor

✅3-1 Yeni Malatyaspor

✅2-1 Sivasspor

⭕️0-0 Altay

✅3-0 Hatayspor

✅2-1 Kasımpaşa pic.twitter.com/srYx2B5JML



— Sporx (@sporx) December 11, 2021

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ile Hakan Kutlu'nun takımı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi 2-1'lik skorla kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Edin Visca ile 90+2'de Mahmut Tekdemir atarken, Kasımpaşa'nın golü 78'de Hajradinovic'ten geldi.Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 28 yaparken, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 8 maçlık seride yalnızca Altay ile 0-0 berabere kalarak puan kaybetti. 11 puanda kalan Kasımpaşa'nın ise kazanamama serisi 5 maça yükseldi. İstanbul ekibi bu süreçte 2 puan alabildi.Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Galatasaray deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u konuk edecek.17. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Ömer Ali'nin pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.53. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda Harun köşeye giden topu çeldi. Altı pas önünde boşta kalan topu kontrol eden Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.78. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın altı pas önüne yaptığı sert ortaya Hajradinovic kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1.82. dakikada Kasımpaşa ikinci golüne çok yaklaştı. Doğucan Haspolat'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Jorgensen müsait pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Muhammed ayağıyla topu kornere çeldi.90+2. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Chadli'nin ön direğe gönderdiği topa Okaka dokunamadı, kaleci Harun'dan dan seken meşin yuvarlak ceza sahasında boşta kaldı. Altı pas önünde topu önünde bulan Mahmut, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.Başakşehir Fatih TerimFırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90+8 Lima), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç (Dk. 77 Tolga Ciğerci), Chadli, OkakaHarun Tekin, Hadergjonaj, Bruma (Dk. 67 Brecka), Donk, Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Ben Quanes), Varga (Dk. 67 Hajradinovic), Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest (Dk. 46 Doğucan Haspolat), Eysseric, Travnik, Umut Bozok (Dk. 67 Jorgensen)Dk. 53 Visca, 90+2 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Hajradinovic (Kasımpaşa)Dk. 45 Duarte, Dk. 85 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 76 Travnik, Dk. 84 Hajradinovic, Dk. 90+7 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)