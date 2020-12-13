Başakşehir - Gaziantep FK: Muhtemel 11

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Başakşehir - Gaziantep maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.



Başakşehir'in karşılaşma öncesinde 11 maçta 15 puanı bulunurken Gaziantep'in ise aynı puanı 10 maçta elde ettiği dikkat çekiyor.



İki takımın eksikleri



Başakşehir'de Caiçara kadroda olmayacak, tedavisi süren Mboli-Bolingoli, Visca ve Epureanu'nun durumları maç saatinde belli olacak.



Konuk Gaziantep FK'da teknik direktör Sumudica cezası nedeniyle takımının başında kenarda yer alamayacak.



Muhtemel 11'ler



Başakşehir

Mert Günok

Rafael

Ponk

Skrtel

Hasan Ali

Mahmut Tekdemir

İrfan Can

Chadli

Crivelli

Gulbrandsen

Demba Ba



Gaziantep

Günay Güvenç

Olkowski

Djilobodji

Tosca

Kana-Biyik

Güray Vural

Andre Sousa

Jefferson

Maxim

Muhammet Demir

Mirallas



Skrtel sınırda



Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.



Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 13. haftayı "bay" geçecek turuncu-lacivertli ekibin 14. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.



Başakşehir 3 maçtır kazanamıyor



Sezona üst üste puan kayıplarıyla başladıktan sonra 4 maçık galibiyet serisi yakalayan Başakşehir, 3 maçtır kazanamıyor.



Ligde Beşiktaş'a yenildikten sonra oynadığı Denizlispor maçından 3-3'lük skorla ayrılan Başakşehir, geçen hafta da Yeni Malatya deplasmanından 1 puan çıkarabilmişti.



Gaziantep FK'nin puan alamadığı 2 takımdan biri



Gaziantep FK, Süper Lig'e yükseldiğinden bu yana sadece 2 takımdan puan alamadı.



Kırmızı siyahlı ekip Fenerbahçe'nin yanı sıra Başakşehir'den şu ana kadar puan almayı başaramadı. Geçtiğimiz sezon ilk kez karşılaşan Başakşehir ile Gaziantep FK'nin kapışmasında iki maçı da İstanbul temsilcisi kazanmıştı.



